Стали известны следующие соперники "Сабаха" и "Араз-Нахчывана" в Лиге конференций

Стали известны соперники азербайджанских футбольных клубов "Сабах" и "Араз-Нахчыван" в третьем раунде квалификации Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Араз-Нахчыван" в третьем отборочном раунде сыграет с кипрской "Омонией", а "Сабах" встретится с болгарским "Левски".

"Омония" во втором раунде квалификации Лиги конференций одержала победу над грузинским "Торпедо" (1:0, 4:0). "Левски" же во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграл португальской "Браге" (0:0, 0:1).

Напомним, что "Сабах" во втором отборочном раунде Лиги конференций прошел молдавский "Петрокуб" (2:0, 4:1), а "Араз-Нахчыван" одолел греческий "Арис" (2:1, 2:2).