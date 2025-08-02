https://news.day.az/sport/1771685.html "Сумгайыт" подпишет еще двух легионеров Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" совершит еще два трансфера в ближайшие дни. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, руководство клуба ведет переговоры по двум позициям. Команда намерена усилить линии обороны и нападения. Новичками клуба будут легионеры.
"Сумгайыт" подпишет еще двух легионеров
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" совершит еще два трансфера в ближайшие дни.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, руководство клуба ведет переговоры по двум позициям.
Команда намерена усилить линии обороны и нападения. Новичками клуба будут легионеры.
Отметим, что представитель Премьер-лиги Азербайджана совершил восемь трансферов этим летом.
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