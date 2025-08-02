"Сумгайыт" подпишет еще двух легионеров

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" совершит еще два трансфера в ближайшие дни.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, руководство клуба ведет переговоры по двум позициям.

Команда намерена усилить линии обороны и нападения. Новичками клуба будут легионеры.

Отметим, что представитель Премьер-лиги Азербайджана совершил восемь трансферов этим летом.