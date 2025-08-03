205 летних переходов в Премьер-лиге Азербайджана

Начало августа, и летняя ярмарка игроков выходит на финишную прямую. За пару месяцев клубы элиты Азербайджана провернули 205 трансферов, из которых были оформлены 50 новых легионеров. И это еще не предел.

İdman.biz разбирается, у каких спортивных директоров кипело сильнее всего, а кто ограничивался штучными усилениями.

Лидеры гонки за подписями

- "Нефтчи" - безоговорочный чемпион ярмарки: 12 покупок и 14 уходов. В Баку приехали Сесси Д'Алмейда, Луис Ортис, Кристиан Костин и даже вратарь Кенан Пирич, а ушли почти все основные защитники, включая Юри Матиаса и Роберта Бауэра.

- "Карван" впечатлил не меньше: 24 сделки поровну на вход и выход. Дюжина новичков - от Араза Абдуллаева до британца Сэма Дюрранта - при такой же дюжине потерь.

- "Шамахы" провел 21 рокировку, сделав ставку на тандем Диогу Балау - Карим Росси и попрощавшись с ветераном вратарской линии Камалом Байрамовым.

Неспешный подход

- "Карабах" ограничился 11 переходами (5 приходящих, 6 уходящих). Чемпион сосредоточился на качестве: Дани Болт, Педро Бикальо и Сами Ммаэ должны безболезненно заменить ушедших Яссина Бензию и Марко Вешовича.

- "Габала" оформила 12 сделок, усилив состав четырьмя точечными новобранцами и отпустив восемь резервистов.

- "Зиря" и "Кяпаз" - по 12-16 операций, но без громких имен: ставка на латвийца Венсана Тилля и универсала Педру Гомеша - скорее корректировка, чем революция.

Остальные тренды лета

- "Араз-Нахчыван" и "Туран-Товуз" пересобрали почти полкоманды (13 и 16 переходов соответственно): первый подписал Патрика Андраде и вывел на фланг Шарля Боли, второй вернул в чемпионат Филипа Озобича и Ибрахиму Ваджи.

- "Сабах" удивил балансом: восемь новичков (Аким Зедадка, Зинедин Ульд-Халед) против семи уходящих, включая отъезд Венсана Тилля в "Зире".

- "Сумгайыт" сменил почти всю среднюю линию - пришли Педро Пинту, Никола Нинкович и Рауф Рустамли, но ушли сразу 11 игроков основы.

- "Имишли" готовится к дебютному сезону: 20 перестановок, среди них Азер Салахлы и бразилец Роналдо Родригес.

Кто впереди?

Одни, как "Нефтчи" и "Карван", включили режим тотальной перестройки, другие, как "Карабах", отточили детали. Увидим, принесет ли количество ожидаемое качество: старт чемпионата уже близко, а значит, первую проверку всем этим 205 перемещениям устроит зеленый прямоугольник.