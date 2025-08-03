"Сабах" нашел своего голеадора

31-летний немецкий вингер Джой Ленс Микельс проводит яркое начало сезона в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Микельс оформил хет-трик в ответном матче со словенским "Целе" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы, а также забил трижды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против молдавского "Петрокуба".

В Лиге Европы немец уступает лишь двум футболистам, однако продолжить борьбу за титул лучшего бомбардира не сможет - бакинский клуб прекратил выступление в турнире.

Зато в Лиге конференций "Сабах" идет дальше, и Микельс продолжает штамповать мячи. Его второй хет-трик, на этот раз в игре с "Петрокубом", вновь поднял вингера на вершину бомбардирской гонки - он делит второе место, уступая Николаю Хансену из "Викингура" (6 голов), Сандеру Свендсену из "Викинга" (5 голов), а также Павлу Савицкому и Диого Пинту ("Неман Гродно" и "Олимпия" соответственно, по 4 гола).

"Сабах" остается в строю, а значит, у Микельса будет шанс приблизиться к лидерам уже в следующем раунде.