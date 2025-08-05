«Туран Товуз» завершает сборы в Турции матчем с «Видадом»

"Туран Товуз", находящийся на сборах в Турции с 6 июля, сегодня завершит процесс подготовки.

Как передает Day.Az, команда под руководством главного тренера Курбана Бердыева завершит сборы контрольным матчем.

Представитель западного региона сыграет последнюю игру с марокканским клубом "Видад". Начало матча запланировано на 18:00.

Отметим, что в рамках подготовки "Туран Товуз" сыграл вничью с турецкими командами "Кечиоренгюджю" (0:0) и "Чорум" (1:1), а также уступил албанскому представителю "Фламуртари" со счетом 0:1.