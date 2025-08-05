https://news.day.az/sport/1772219.html «Туран Товуз» завершает сборы в Турции матчем с «Видадом» "Туран Товуз", находящийся на сборах в Турции с 6 июля, сегодня завершит процесс подготовки. Как передает Day.Az, команда под руководством главного тренера Курбана Бердыева завершит сборы контрольным матчем. Представитель западного региона сыграет последнюю игру с марокканским клубом "Видад". Начало матча запланировано на 18:00.
«Туран Товуз» завершает сборы в Турции матчем с «Видадом»
"Туран Товуз", находящийся на сборах в Турции с 6 июля, сегодня завершит процесс подготовки.
Как передает Day.Az, команда под руководством главного тренера Курбана Бердыева завершит сборы контрольным матчем.
Представитель западного региона сыграет последнюю игру с марокканским клубом "Видад". Начало матча запланировано на 18:00.
Отметим, что в рамках подготовки "Туран Товуз" сыграл вничью с турецкими командами "Кечиоренгюджю" (0:0) и "Чорум" (1:1), а также уступил албанскому представителю "Фламуртари" со счетом 0:1.
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