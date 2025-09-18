Сегодня прошли встречи группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в трех из четырех заключительных матчей игрового дня играли будущие соперники агдамского "Карабаха".

Лондонский "Челси" на выезде уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 1:3, а амстердамский "Аякс" дома проиграл финалисту прошлого сезона Лиги чемпионов миланскому "Интеру" - 0:2.

В свою очередь, английский "Ливерпуль" на своем поле вырвал победу у "Атлетико Мадрид" в концовке встречи - 3:2.

В еще одном матче игрового дня действующий победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже разгромил итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0.

Лига чемпионов

Групповой этап

1 тур

17 сентября

23:00. "Бавария" - "Челси" - 3:1

23:00. "ПСЖ" - "Аталанта" - 4:0

23:00. "Аякс" - "Интер" - 0:2

23:00. "Ливерпуль" - "Атлетико Мадрид" - 3:2