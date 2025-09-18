Лига чемпионов: "Ливерпуль" вырвал победу у "Атлетико", ПСЖ расзгромил "Аталанту"
Сегодня прошли встречи группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в трех из четырех заключительных матчей игрового дня играли будущие соперники агдамского "Карабаха".
Лондонский "Челси" на выезде уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 1:3, а амстердамский "Аякс" дома проиграл финалисту прошлого сезона Лиги чемпионов миланскому "Интеру" - 0:2.
В свою очередь, английский "Ливерпуль" на своем поле вырвал победу у "Атлетико Мадрид" в концовке встречи - 3:2.
В еще одном матче игрового дня действующий победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже разгромил итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0.
Лига чемпионов
Групповой этап
1 тур
17 сентября
23:00. "Бавария" - "Челси" - 3:1
23:00. "ПСЖ" - "Аталанта" - 4:0
23:00. "Аякс" - "Интер" - 0:2
23:00. "Ливерпуль" - "Атлетико Мадрид" - 3:2
