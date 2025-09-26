ФИФА представила талисманов ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте представила талисманов чемпионата мира 2026 года. Маскотами выбраны лось Мэйпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч, которые символизируют принимающие страны - Канада, Мексика и США соответственно.

Как передает Day.Az, талисманы были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран. Вместе они олицетворяют единство, многообразие и общую страсть к футболу.

"Эти три талисмана играют ключевую роль в невероятной, захватывающей атмосфере, которую мы создаем для этого знаменательного турнира. Они покорят сердца и зажгут огонь праздника по всей Северной Америке и по всему миру. Я уже представляю их на детских футболках, приветствующих легенд футбола и - еще один первый случай на этом турнире - в видеоиграх, в которые играют миллионы людей по всему миру", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как отмечает пресс-служба ФИФА, в стремлении наладить связь с юными болельщиками Мэйпл, Зайю и Клатч станут первыми талисманами соревнований ФИФА, доступными для игры в новом лицензированном проекте - FIFA Heroes, релиз которого запланирован на 2026 год. Эта игра станет частью расширяющейся линейки проектов ФИФА под брендом FIFAe, цель которых - сделать цифровой футбол доступным большему числу фанатов, на разных платформах и в разных форматах.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие рекордное количество команд - 48. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Первый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека", финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум". Матч за бронзу состоится в Майами. Ранее стало известно, что перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года впервые пройдет музыкальное шоу, подобное тем, которые проводятся на Супербоуле.

Последний ЧМ проходил в Катаре в 2022 году. Тогда мировое первенство впервые проходило на Ближнем Востоке. В финальной стадии турнира принимали участие 32 команды. Лучшей в мире стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла победителей предыдущего первенства французов (3:3 в основное время, 4:2 по пенальти).