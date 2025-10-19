ФИФА планирует изменить важное правило к ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения трактовки правила офсайда перед чемпионатом мира 2026 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena SER.

Новая формулировка предполагает, что игрок будет считаться в офсайде только в случае, когда все его тело находится ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороны.

Предлагаемое изменение призвано упростить судейство, исключив спорные ситуации, когда офсайд фиксируется по отдельной части тела футболиста. Ожидается, что окончательное решение по изменению правила будет принято в марте 2026 года на конгрессе ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.