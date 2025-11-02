Определились победители «Забега Победы»

В Баку прошла очередная благотворительная акция "Забег Победы", посвященная 5-летию славной Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, забег был организован Министерством молодежи и спорта и прошел под девизом "Вперед с гордостью". Перед стартом прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, отдавших жизнь в Отечественной войне.

"Забег Победы" стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана "Семь красавиц". Дистанция забега составила 10 километров.

На благотворительное мероприятие зарегистрировалось более 1700 участников. В мужском забеге первое место занял Бахтияр Аскерли, Фагат Гулиев пришел к финишу вторым, а Эльшад Насибов - третьим. Анна Юсупова, Наталья Валлек и Юлия Белкова вошли в тройку лидеров среди женщин.

В "Забеге Победы" также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

В Приморском национальном парке в течение двух дней была организована развлекательная зона. После забега состоялся концерт.

Средства, собранные во время регистрации, будут переданы в фонд YAŞAT.

"Забег Победы" традиционно проводится ежегодно с 2021 года.