https://news.day.az/sport/1848506.html "Ханкенди" продлил контракт с Бахрузом Теймуровым Футбольный клуб "Ханкенди" продлил контракт с нападающим Бахрузом Теймуровым. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стороны подписали новое соглашение сроком на один год. За карьеру Теймуров выступал за "Карван", "Хазар-Лянкяран", "Шамкир", МОИК, "Гарадаг Локбатан", "Загаталу", "Кяпаз" и "Шамахы".
"Ханкенди" продлил контракт с Бахрузом Теймуровым
Футбольный клуб "Ханкенди" продлил контракт с нападающим Бахрузом Теймуровым.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стороны подписали новое соглашение сроком на один год.
За карьеру Теймуров выступал за "Карван", "Хазар-Лянкяран", "Шамкир", МОИК, "Гарадаг Локбатан", "Загаталу", "Кяпаз" и "Шамахы". Также он защищал цвета сборной Азербайджана U-19.
В составе "Шамахы" форвард становился победителем Первой лиги. С "Загаталой" он завоевывал "серебро" и "бронзу", а с "Карваном" становился бронзовым призером чемпионата Азербайджана.
С сезона-2026/27 "Ханкенди" будет выступать в Первой лиге.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре