Лига конференций: "Зиря" громит "Торпедо" и выходит во второй квалификационный раунд

"Зиря" уверенно преодолел первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, во второй раз обыграв грузинское "Торпедо".

Как сообщает Day.Az. со ссылкой на İdman.Biz, ответная встреча на "Шенгелия Арене" в Кутаиси завершилась победой команды Рашада Садыхова со счетом 3:0.

Счет на 25-й минуте открыл Эрен Айдын. На 39-й минуте преимущество гостей увеличил Амин Сейдиев, а после перерыва, на 70-й минуте, Айдын оформил дубль и установил окончательный результат.

По сумме двух матчей (3:0, 3:0) "Зиря" одержал убедительную победу со счетом 6:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.