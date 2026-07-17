Стала известна дата финала Кубка Азербайджана

Определена дата финала Кубка Азербайджана по футболу сезона-2026/27.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на церемонии жеребьевки нового сезона Премьер-лиги Азербайджана заявил техническо-спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов.

По словам представителя лиги, решающий матч, в котором определится обладатель Кубка Азербайджана, состоится 12 мая 2027 года.