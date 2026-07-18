ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026

Представители Белого дома проведут встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино перед финалом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

По его словам, стороны обсудят возможную угрозу для здоровья, связанную с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Встреча должна состояться сегодня, 17 июля.

Ранее появилась информация, что финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины теоретически может быть перенесен из-за последствий масштабных пожаров в Канаде. Дым распространился на северные штаты США, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Из-за сильного задымления уже был перенесен матч МLS между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс". Встреча состоится 6 октября.

При этом перенос финала чемпионата мира считается маловероятным. Такой вариант может быть рассмотрен, если уровень загрязнения воздуха будет представлять серьезную угрозу для здоровья футболистов и болельщиков.

Финал Испания - Аргентина пройдет 19 июля.