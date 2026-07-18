Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали во въезде в США

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила в своем аккаунте в соцсети X сообщил о том, что ему отказали во въезде в США, где испанцы сыграют с аргентинцами в финале ЧМ-2026, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-футболист попросил помощи у президента США Дональда Трампа. "Вы даже не представляете, как сильно я хотел оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать нынешний состав", - написал Капдевила.

Финал чемпионата мира - 2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси (США). Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Капдевила завершил карьеру в 2017 году. Защитник известен по выступлениям за "Вильярреал", "Депортиво", мадридский "Атлетико" и "Эспаньол". Испанец провел за национальную сборную 60 матчей, в которых забил четыре мяча.