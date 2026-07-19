Сборная Англии обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ - ВИДЕО

Завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играли на стадионе "Хард Рок" (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счетом 6:4 одержали англичане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на третьей минуте счет в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте вингер сборной Англии Букайо Сака сделал счет разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.

На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счете до минимума. На 87-й минуте Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды. На 90+6-й минуте форвард Усман Дембеле забил четвертый гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счет.

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира. Французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

03:00

Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 90+8-й минуте забил Джуд Беллингем.

02:59

Франция вновь доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 90+6-й минуте мяч в сетку ворот отправил Усман Дембеле.

02:50

Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 87-й минуте хет-трик оформил Букайо Сака.

02:32

Франция доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 66-й минуте дублем отметился Килиан Мбаппе.

02:19

Франция сокращает отставание в матче с Англией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 54-й минуте второй мяч "трехцветных" забил Бредли Барколя.

02:12

Франция сокращает отставание в матче с Англией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 48-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе.

01:47

Англия продолжает громить Францию в матче за "бронзу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 45+1-й минуте дублем отметился Букайо Сака.

01:39

Англия громит Францию в матче за "бронзу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 37-й минуте третий мяч "трех львов" забил Букайо Сака.

01:19

Англия упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 19-й минуте второй мяч "трех львов" забил Эзри Конса.

01:05

Англия выходит вперед в матче с Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 3-й минуте дальним ударом счет открыл Деклан Райс.

01:00

Стартовал матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Майами".