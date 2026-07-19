https://news.day.az/sport/1848912.html Мбаппе опередил Марадону по числу матчей на чемпионатах мира Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в стартовом составе в матче за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 27-летний футболист сыграл в 22 матчах чемпионатов мира. По этому показателю он опередил аргентинца Диего Марадону и занял восьмое место в истории.
Мбаппе опередил Марадону по числу матчей на чемпионатах мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в стартовом составе в матче за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 27-летний футболист сыграл в 22 матчах чемпионатов мира. По этому показателю он опередил аргентинца Диего Марадону и занял восьмое место в истории.
На ЧМ-2026 Мбаппе в восьми матчах забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
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