https://news.day.az/sport/1848978.html В Аргентине перенесли все футбольные матчи ради встречи сборной после ЧМ-2026 Ассоциация футбола Аргентины (АФА) приняла решение перенести все внутренние футбольные матчи, запланированные на 20 и 21 июля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, решение распространяется на соревнования всех уровней и связано с возвращением национальной сборной после чемпионата мира 2026 года.

В Аргентине перенесли все футбольные матчи ради встречи сборной после ЧМ-2026

Спорт, 19 июля 2026 15:52 (UTC +04:00) 831
В Аргентине перенесли все футбольные матчи ради встречи сборной после ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) приняла решение перенести все внутренние футбольные матчи, запланированные на 20 и 21 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, решение распространяется на соревнования всех уровней и связано с возвращением национальной сборной после чемпионата мира 2026 года.

Руководство аргентинского футбола освободило календарь, чтобы болельщики по всей стране смогли встретить команду и принять участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Отмечается, что переносы состоятся независимо от результата финального матча против сборной Испании. Под перенос также попал финал Суперкубка Аргентины между "Эстудиантесом" и "Индепендьенте Ривадавия".

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится сегодня на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.

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