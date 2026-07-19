Испания и Аргентина разыграют титул чемпионов мира-2026

Сегодня, 19 июля, станет известен победитель чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающая игра пройдет на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси" в американском штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Испания подошла к турниру в статусе действующего чемпиона Европы, а Аргентина защищает титул победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Америки.

На пути к финалу команда Луиса де ла Фуэнте выбила из борьбы Францию, одержав победу со счетом 2:0. Аргентина под руководством Лионеля Скалони в полуфинале оказалась сильнее Англии - 2:1.

Для сборной Аргентины сегодняшняя победа может стать четвертой в истории на чемпионатах мира после триумфов 1978, 1986 и 2022 годов. Испания, в свою очередь, постарается завоевать второй мировой титул после успеха на мундиале 2010 года в ЮАР.

Ожидается, что финал станет главным событием мирового футбола этого года, ведь на поле сойдутся две сильнейшие команды турнира, а также действующие чемпионы мира и Европы. Победитель матча станет первым обладателем Кубка мира в новом 48-командном формате турнира.