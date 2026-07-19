Азербайджанский шахматист вышел в финал триатлона Masters на фестивале в Биле - ВИДЕО

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы пробился в финальную стадию триатлона Masters в рамках 59-го Международного шахматного фестиваля, который проходит в Биле (Швейцария).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по итогам квалификационного этапа наш шахматист набрал 21 очко и занял второе место. Лидерство захватил представитель США Левон Аронян (25 очков). В первую четверку, обеспечившую себе выход в финал, также вошли Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) и Ле Куанг Льем (Вьетнам), набравшие по 19,5 очка.

В заключительной части квалификации - турнире по блицу - Сулейманлы провел 10 партий. Айдын одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел три поражения. Набрав 5 очков, азербайджанский гроссмейстер занял третье место в отдельном зачете по блицу. Победителем этого отрезка стал Аронян (8,5 очка), а вторым финишировал Эрдогмуш (6,5 очка).