https://news.day.az/sport/1849039.html Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.

Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

Спорт, 19 июля 2026 23:48 (UTC +04:00) 983
Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, впервые в истории титульных встреч мировых первенств с первых минут на поле выйдут игроки, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. По ходу нынешнего турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.

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Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 066
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В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 124
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В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 828
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