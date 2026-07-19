Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, впервые в истории титульных встреч мировых первенств с первых минут на поле выйдут игроки, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. По ходу нынешнего турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.