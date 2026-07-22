Сегодня состоятся шесть матчей Лиги конференций
Сегодня, 22 июля, состоятся шесть матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игровую программу откроет встреча между "Нефтчи" и минским "Динамо". Матч в Баку начнется в 20:00.
В 21:00 ирландский "Богемианс" примет косовский "Балкани".
Турецкий "Башакшехир" сыграет дома с финским "Интером" из Турку. Начало встречи - в 21:45.
В 22:00 северомакедонский "Вардар" встретится с латвийской "Ригой".
Словацкий "Спартак" из Трнавы в 22:30 примет болгарский "ЦСКА 1948".
Завершит игровую программу матч между сербским "Железничаром" из Панчево и португальской "Брагой". Встреча начнется в 23:00.
Все матчи являются первыми в двухматчевых противостояниях. Ответные встречи состоятся 28-30 июля.
Расписание матчей 22 июля:
20:00. "Нефтчи" - "Динамо" (Минск).
21:00. "Богемианс" - "Балкани".
21:45. "Башакшехир" - "Интер" (Турку).
22:00. "Вардар" - "Рига".
22:30. "Спартак" (Трнава) - "ЦСКА 1948".
23:00. "Железничар" (Панчево) - "Брага".
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