https://news.day.az/sport/1849607.html Сколько билетов продано на матч "Нефтчи" - "Динамо"? На первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Нефтчи" и минским "Динамо" продано 5000 билетов. "На данный момент реализовано 5000 билетов. Продажа продолжается, интерес к матчу высокий", - сказал İdman.biz пресс-секретарь "Нефтчи" Асеф Зейналлы. Встреча состоится сегодня в Баку.
Сколько билетов продано на матч "Нефтчи" - "Динамо"?
На первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Нефтчи" и минским "Динамо" продано 5000 билетов.
"На данный момент реализовано 5000 билетов. Продажа продолжается, интерес к матчу высокий", - сказал İdman.biz пресс-секретарь "Нефтчи" Асеф Зейналлы.
Встреча состоится сегодня в Баку. Матч на "Palms Sports Arena" начнется в 20:00.
Стадион рассчитан на 11 тысяч зрителей.
Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА встретится с сильнейшей командой пары "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).
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