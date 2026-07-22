https://news.day.az/sport/1849609.html Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым щедрым в истории. Расширение состава участников с 32 до 48 сборных и рост коммерческих доходов позволили ФИФА значительно увеличить выплаты национальным федерациям. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общий финансовый пакет для участников турнира составил 871 миллион долларов.

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026?

Спорт, 22 июля 2026 21:16 (UTC +04:00) 4 213
Сколько заработали сборные на ЧМ-2026?

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым щедрым в истории. Расширение состава участников с 32 до 48 сборных и рост коммерческих доходов позволили ФИФА значительно увеличить выплаты национальным федерациям.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общий финансовый пакет для участников турнира составил 871 миллион долларов. В него вошли призовые, средства на подготовку сборных, а также дополнительные выплаты, связанные с перелетами, проживанием и другими расходами.

Каждая из 48 федераций еще до начала чемпионата получила по 2,5 миллиона долларов на подготовку. Основная часть выплат зависела от результата команды.

Сборные, завершившие выступление на групповом этапе, получили по 10 миллионов долларов призовых. Таким образом, с учетом подготовительной выплаты каждая из них заработала по 12,5 миллиона.

Участникам 1/16 финала досталось по 12 миллионов призовых, а их общий доход достиг 14,5 миллиона. В свою очередь, команды, остановившиеся в 1/8 финала, получили по 18,5 миллиона с учетом подготовки.

Четвертьфиналисты заработали по 22,5 миллиона долларов. Франция, занявшая четвертое место, получила в общей сложности 30,5 миллиона, а бронзовый призер Англия - 32,5 миллиона.

Аргентине выход в финал принес 36,5 миллиона долларов. А чемпион мира Испания получила 51 миллион призовых и еще 2,5 миллиона на подготовку - всего 53,5 миллиона.

Таким образом, прямые выплаты 48 участникам, включая подготовительные средства, составили 823 миллиона долларов. Оставшаяся часть общего пакета пришлась на дополнительные расходы и субсидии.

Для сравнения, призовой фонд ЧМ-2022 в Катаре составлял 440 миллионов долларов, а с учетом подготовительных выплат общий объем средств для команд достиг 488 миллионов. На нынешнем турнире этот показатель вырос примерно на 69 процентов, хотя количество участников увеличилось на 50 процентов.

Команды, вылетевшие в группе четыре года назад, получали по 10,5 миллиона долларов, участники 1/8 финала - по 14,5 миллиона, а четвертьфиналисты - по 18,5 миллиона.

Марокко за четвертое место в Катаре заработало 26,5 миллиона долларов, тогда как Франция в 2026 году получила 30,5 миллиона. Выплата бронзовому призеру выросла с 28,5 до 32,5 миллиона, а финалисту - с 31,5 до 36,5 миллиона.

Между тем Аргентина за победу на ЧМ-2022 получила в общей сложности 43,5 миллиона долларов. Доход Испании за завоевание титула в 2026 году оказался на 10 миллионов больше.

При этом деньги перечисляются не непосредственно футболистам, а национальным федерациям. Каждая ассоциация самостоятельно решает, какая часть суммы будет направлена на премии игрокам и тренерскому штабу.

Что касается самой ФИФА, окончательная аудированная выручка от ЧМ-2026 пока не опубликована. Организация рассчитывает, что ее совокупный доход за цикл 2023-2026 годов превысит 15 миллиардов долларов.

Для сравнения, в период 2019-2022 годов ФИФА получила 7,568 миллиарда долларов, из которых 6,314 миллиарда были связаны с чемпионатом мира в Катаре. Таким образом, доходы нынешнего четырехлетнего цикла могут почти вдвое превысить предыдущий показатель. Речь при этом идет о выручке, а не о чистой прибыли организации.

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