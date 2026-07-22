https://news.day.az/sport/1849657.html Лига конференций УЕФА: "Динамо" одержало победу над "Нефтчи" - ВИДЕО Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Нефтчи" и минским "Динамо" завершился. Как сообщает Day.Az со ссылкой İdman.Biz, встреча закончилась победой гостей со счетом 4:2. Ответный матч состоится через неделю.
Лига конференций УЕФА: "Динамо" одержало победу над "Нефтчи" - ВИДЕО
Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Нефтчи" и минским "Динамо" завершился.
Как сообщает Day.Az со ссылкой İdman.Biz, встреча закончилась победой гостей со счетом 4:2. Ответный матч состоится через неделю.
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