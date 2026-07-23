Лига конференций: "Зиря" на выезде минимально уступил "Пайде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21:54
"Зиря" с поражения начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче азербайджанский клуб на выезде уступил эстонскому "Пайде" со счетом 0:1.
На протяжении большей части встречи команды не смогли открыть счет. Первый тайм завершился без забитых мячей, а судьба матча решилась в концовке. На 87-й минуте победу хозяевам принес точный удар Па Абду Чама.
Ответная встреча состоится 30 июля в Азербайджане.
21:46
"Пайде" выходит вперед в матче с "Зиря".
На 87-й минуте счет открыл Па Абду Чам.
21:04
Стартовал второй тайм матча.
20:49
Завершился первый тайм матча "Пайде" - "Зиря".
После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
20:07
Стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Пайде" и "Зиря".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Раннастаадион".
Стартовые составы:
"Пайде": Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм (к), Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс, Абдурахман Бадамоси.
Главный тренер: Тарно Кинк/Мика Лаурикайнен.
"Зиря": Айдын Байрамов, Руан Ренато, Амин Сейдиев, Гисмат Алыев (к), Исса Джибрилла, Брахим Конате, Гуима, Виейринья, Эрен Айдын, Жуниор Мартинс, Давит Волков.
Главный тренер: Рашад Садыхов.
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