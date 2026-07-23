https://news.day.az/sport/1849855.html Лига конференций: "Зиря" на выезде минимально уступил "Пайде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО Стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Пайде" и "Зиря". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Раннастаадион". Стартовые составы:

Лига конференций: "Зиря" на выезде минимально уступил "Пайде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Спорт, 23 июля 2026 20:07 (UTC +04:00) 888
Лига конференций: "Зиря" на выезде минимально уступил "Пайде"

21:54

"Зиря" с поражения начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче азербайджанский клуб на выезде уступил эстонскому "Пайде" со счетом 0:1.

На протяжении большей части встречи команды не смогли открыть счет. Первый тайм завершился без забитых мячей, а судьба матча решилась в концовке. На 87-й минуте победу хозяевам принес точный удар Па Абду Чама.

Ответная встреча состоится 30 июля в Азербайджане.

21:46

"Пайде" выходит вперед в матче с "Зиря".

На 87-й минуте счет открыл Па Абду Чам.

21:04

Стартовал второй тайм матча.

20:49

Завершился первый тайм матча "Пайде" - "Зиря".

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

20:07

Стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Пайде" и "Зиря".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Раннастаадион".

Стартовые составы:

"Пайде": Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм (к), Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс, Абдурахман Бадамоси.

Главный тренер: Тарно Кинк/Мика Лаурикайнен.

"Зиря": Айдын Байрамов, Руан Ренато, Амин Сейдиев, Гисмат Алыев (к), Исса Джибрилла, Брахим Конате, Гуима, Виейринья, Эрен Айдын, Жуниор Мартинс, Давит Волков.

Главный тренер: Рашад Садыхов.

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Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 962
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 996
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 691
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 603
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 915
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 930
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 930
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 894
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 679
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 668
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 919
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 658
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 660
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 626
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 894
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 929
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 923
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 666
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