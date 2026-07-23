Лига конференций: "Зиря" на выезде минимально уступил "Пайде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

21:54

"Зиря" с поражения начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче азербайджанский клуб на выезде уступил эстонскому "Пайде" со счетом 0:1.

На протяжении большей части встречи команды не смогли открыть счет. Первый тайм завершился без забитых мячей, а судьба матча решилась в концовке. На 87-й минуте победу хозяевам принес точный удар Па Абду Чама.

Ответная встреча состоится 30 июля в Азербайджане.

21:46

"Пайде" выходит вперед в матче с "Зиря".

На 87-й минуте счет открыл Па Абду Чам.

21:04

Стартовал второй тайм матча.

20:49

Завершился первый тайм матча "Пайде" - "Зиря".

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

20:07

Стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Пайде" и "Зиря".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Раннастаадион".

Стартовые составы:

"Пайде": Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм (к), Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс, Абдурахман Бадамоси.

Главный тренер: Тарно Кинк/Мика Лаурикайнен.

"Зиря": Айдын Байрамов, Руан Ренато, Амин Сейдиев, Гисмат Алыев (к), Исса Джибрилла, Брахим Конате, Гуима, Виейринья, Эрен Айдын, Жуниор Мартинс, Давит Волков.

Главный тренер: Рашад Садыхов.