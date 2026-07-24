https://news.day.az/sport/1850045.html "Нефтчи" представил новый логотип - ВИДЕО Спортивный клуб "Нефтчи" представил новый логотип, выполненный в традиционных черно-белых цветах. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в центре эмблемы размещены контуры первого символа клуба, начальная буква его названия и нефтяные вышки.
"Нефтчи" представил новый логотип - ВИДЕО
Спортивный клуб "Нефтчи" представил новый логотип, выполненный в традиционных черно-белых цветах.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в центре эмблемы размещены контуры первого символа клуба, начальная буква его названия и нефтяные вышки.
В верхней части логотипа указано название "NEFTÇİ İdman Klubu", а в нижней - год основания клуба, 1937-й.
В клубе отметили, что новый дизайн объединяет современный официальный образ бренда с его историческим наследием.
ff
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