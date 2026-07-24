"Нефтчи" представил новый логотип - ВИДЕО

Спортивный клуб "Нефтчи" представил новый логотип, выполненный в традиционных черно-белых цветах.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в центре эмблемы размещены контуры первого символа клуба, начальная буква его названия и нефтяные вышки.

В верхней части логотипа указано название "NEFTÇİ İdman Klubu", а в нижней - год основания клуба, 1937-й.

В клубе отметили, что новый дизайн объединяет современный официальный образ бренда с его историческим наследием.

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