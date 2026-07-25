Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит выступления в чилийском клубе "Коло-Коло".

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, стороны согласовали контракт, рассчитанный на 18 месяцев. В ближайшее время 40-летний голкипер прибудет в Сантьяго, где пройдет медицинское обследование и после этого будет официально представлен в качестве нового игрока команды.

О переходе сообщил президент компании Blanco y Negro, управляющей "Коло-Коло", Анибаль Моса. По данным СМИ, руководство и тренерский штаб клуба остановили выбор на Возинье после того, как не смогли договориться о трансфере уругвайского вратаря Сантьяго Меле.

Кабовердианский голкипер присоединится к чилийской команде в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский "Шавеш", который он покинул после завершения сезона-2025/2026.

Необходимость в усилении вратарской позиции возникла у "Коло-Коло" после травмы основного голкипера Фернандо де Пауля. Кроме того, молодой вратарь Габриэль Маурейра получил вызов в сборную Чили до 23 лет.

Международную известность Возинья получил после успешного выступления сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года. Он помог команде сыграть вничью с будущим чемпионом мира Испанией, сохранив свои ворота сухими, а в матче 1/16 финала кабовердианцы уступили Аргентине со счетом 2:3 лишь в дополнительное время.

По итогам турнира Возинья вошел в символическую сборную чемпионата мира-2026 по версии ESPN, а также был признан лучшим вратарем по итогам голосования болельщиков, опередив обладателя "Золотой перчатки" Унаи Симона.

Во время мирового первенства голкипер находился без клуба, однако его выступление вызвало большой интерес со стороны различных команд. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Интер Майами", но в итоге футболист выбрал "Коло-Коло" - самый титулованный клуб Чили.

"Коло-Коло" 34 раза становился чемпионом страны и остается единственным клубом из Чили, которому удалось выиграть Кубок Либертадорес. Главный континентальный трофей команда завоевала в 1991 году.