"ПСЖ" и "Барселона" готовятся вступить в гонку за Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри привлек внимание сразу нескольких европейских грандов. На игрока претендуют "ПСЖ" и "Барселона".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, парижский клуб уже связался с "Манчестер Сити", чтобы узнать условия возможного трансфера. Интерес к 30-летнему испанцу также проявляет "Барселона", которой требуется усиление средней линии после травмы Френки де Йонга.

При этом главным претендентом на футболиста остается "Реал". Сообщается, что мадридцы уже достигли договоренности с самим Родри, однако для завершения сделки клубу необходимо расстаться с одним из полузащитников, чтобы высвободить средства на трансфер.

В свою очередь "Манчестер Сити" рассчитывает сохранить игрока. Руководство клуба намерено продлить контракт с Родри, действующий до 2027 года. Даже если новое соглашение подписать не удастся, "горожане" не планируют отпускать полузащитника раньше следующего лета, несмотря на риск потерять его в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Родри провел 21 матч и забил один гол.