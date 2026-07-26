Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

Будущее нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора остается под вопросом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times.

По данным издания, переговоры между клубом и бразильским футболистом о новом контракте зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям. Сторонам пока не удалось достичь соглашения.

Действующий контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года. Если новое соглашение не будет подписано, "Реал" может рассмотреть продажу игрока, чтобы избежать его ухода в статусе свободного агента.

Интерес к бразильцу проявляет лондонский "Арсенал". Как сообщает ESPN, английский клуб внимательно следит за развитием ситуации, однако возможный трансфер пока находится на ранней стадии.