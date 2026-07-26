https://news.day.az/sport/1850368.html Определился победитель Гран-при Венгрии "Формулы-1" Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы 1" сезона 2026 года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования прошли на автодроме "Хунгароринг" недалеко от Будапешта.

Определился победитель Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Спорт, 26 июля 2026 21:52 (UTC +04:00) 859
Определился победитель Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы 1" сезона 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования прошли на автодроме "Хунгароринг" недалеко от Будапешта.

Второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса".

Для действующего чемпиона мира Норриса эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее он финишировал вторым в Майами и третьим в Барселоне.

Антонелли упрочил лидерство в личном зачете, набрав 219 очков. Второе место занимает британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (169), третье - его соотечественник Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес" (160).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (379 очков), далее следуют "Феррари" (307) и "Макларен" (220).

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В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 767
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 652
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 706
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 579
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 705
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 685
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 703
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 632
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 550
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 662
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 678
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 636
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 752
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 703
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 7 737
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 746
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 1 542
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 828
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 754
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