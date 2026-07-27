https://news.day.az/sport/1850534.html "Ханкенди" подписал футболиста "Загаталы" Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав полузащитником Рахманом Шабановым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Отметим, что последним клубом Шабанова была "Загатала".
"Ханкенди" подписал футболиста "Загаталы"
Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав полузащитником Рахманом Шабановым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
Отметим, что последним клубом Шабанова была "Загатала".
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