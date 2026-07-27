https://news.day.az/sport/1850534.html "Ханкенди" подписал футболиста "Загаталы" Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав полузащитником Рахманом Шабановым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Отметим, что последним клубом Шабанова была "Загатала".

"Ханкенди" подписал футболиста "Загаталы"

Спорт, 27 июля 2026 20:25 (UTC +04:00) 709
"Ханкенди" подписал футболиста "Загаталы"

Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав полузащитником Рахманом Шабановым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

Отметим, что последним клубом Шабанова была "Загатала".

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