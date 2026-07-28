Зидан возглавил сборную Франции

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил новую работу. 54-летний наставник возглавил национальную команду Франции. Об этом сообщается в социальных сетях федерации футбола страны, передает Day.Az со ссылкой на Евро-футбол.

Ранее сообщалось, что трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2030 года. На посту главного тренера команды Зинедин сменил Дидье Дешама, завершившего свою работу после чемпионата мира 2026 года.

На минувшем мундиале, состоявшемся в Северной Америке, сборная Франции дошла до полуфинальной стадии. За шаг до финала "трёхцветные" проиграли сборной Испании со счетом 0:2. В матче за третье место французы уступили Англии - 4:6.