https://news.day.az/sport/1850712.html Сборная Азербайджана по сумо начала сборы в Японии Сборная Азербайджана по сумо начала учебно-тренировочные сборы в японском городе Одавара. Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию японских боевых искусств и культуры Азербайджана, в рамках подготовки команда проведет серию тренировок в нескольких школах сумо Японии.
Сборная Азербайджана по сумо начала сборы в Японии
Сборная Азербайджана по сумо начала учебно-тренировочные сборы в японском городе Одавара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию японских боевых искусств и культуры Азербайджана, в рамках подготовки команда проведет серию тренировок в нескольких школах сумо Японии.
Учебно-тренировочные сборы проходят в преддверии чемпионата мира по сумо, который состоится 17-18 октября 2026 года в Баку.
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