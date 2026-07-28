Сборная Азербайджана по сумо начала сборы в Японии

Сборная Азербайджана по сумо начала учебно-тренировочные сборы в японском городе Одавара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию японских боевых искусств и культуры Азербайджана, в рамках подготовки команда проведет серию тренировок в нескольких школах сумо Японии.

Учебно-тренировочные сборы проходят в преддверии чемпионата мира по сумо, который состоится 17-18 октября 2026 года в Баку.