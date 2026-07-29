https://news.day.az/sport/1850874.html В Гедабеке пройдет показательное выступление по таэквондо Показательное выступление по таэквондо состоится 1 августа в Гедабеке. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие организуют Федерация таэквондо Азербайджана и Общественное объединение "Спортивный клуб Гедабека". Перед зрителями выступит демонстрационная команда федерации.
В Гедабеке пройдет показательное выступление по таэквондо
Показательное выступление по таэквондо состоится 1 августа в Гедабеке.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие организуют Федерация таэквондо Азербайджана и Общественное объединение "Спортивный клуб Гедабека".
Перед зрителями выступит демонстрационная команда федерации. Профессиональные спортсмены представят динамичную программу с показательными элементами таэквондо.
Мероприятие пройдет в Зеленом театре Гедабека и начнется в 16:00. Вход свободный.
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