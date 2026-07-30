Лига конференций: "Зиря" не смог переиграть "Пайде" и покинул турнир - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Зиря" завершил выступление в Лиге конференций УЕФА, не сумев пройти эстонский "Пайде" во втором квалификационном раунде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ответный матч, состоявшийся на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, завершился вничью - 1:1.

Бакинский клуб быстро вышел вперед: уже на 4-й минуте отличился Эрен Айдын, восстановив равенство по сумме двух встреч. До перерыва хозяева сохранили минимальное преимущество, однако на 71-й минуте Хенри Аниер сравнял счет.

В оставшееся время "Зиря" не сумел вновь поразить ворота соперника. С учетом поражения в первом матче со счетом 0:1 азербайджанский клуб уступил по сумме двух встреч (1:2) и завершил выступление в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

21:30

"Пайде" сравнивает счет в матче с "Зиря".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 71-й минуте равенство на табло вернул Хенри Аниер.

21:03

Стартовал второй тайм матча "Зиря" - "Пайде".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первых 45 минут впереди азербайджанская команда - 1:0.

20:05

"Зиря" выходит вперед в матче с "Пайде".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 4-й минуте счет открыл Эрен Айдын.

20:00

Стартовал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Зиря" и "Пайде".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

19:35

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Зиря" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против эстонского "Пайде".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Зиря": Айдын Байрамов, Руан Ренато, Анже Муцинзи, Гисмат Алыев (к), Исса Джибрилла, Брахим Конате, Гуима, Виейринья, Айхан Гусейнов, Эрен Айдын, Давит Волков.

Главный тренер: Рашад Садыхов.

"Пайде": Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм (к), Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс, Абдурахман Бадамоси.

Главный тренер: Тарно Кинк/Мика Лаурикайнен.