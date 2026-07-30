Лига конференций: "Нефтчи" и "Динамо" объявили стартовые составы
Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против минского "Динамо".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Динамо-Минск": Иван Шимакович, Алексей Иванов, Владислав Калинин, Глеб Гурбан, Абдул-Азиз Туре, Александр Селява (к), Артем Соколовский, Фаваз Абдуллахи, Мустафа Джиме, Евгений Малашевич, Карен Варданян.
Главный тренер: Александр Шагойко.
"Нефтчи": Эмиль Балаев, Эндрю Гравийон, Мурад Хачаев, Фалайе Сако, Руфат Аббасов, Ифеаньи Мэтью, Эмин Махмудов (к), Густаво Клисман, Брено Алмейда, Имад Фараж, Любомир Тупта.
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
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