https://news.day.az/sport/1851140.html Лига конференций: "Нефтчи" обыграл "Динамо" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 22:08 Стартовал второй тайм матча. 21:15 "Нефтчи" выходит вперед в матче с "Динамо". На 12-й минуте счет открыл Брено Алмейда. 21:02 Стартовал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Нефтчи" и минским "Динамо".

Лига конференций: "Нефтчи" обыграл "Динамо" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Спорт, 30 июля 2026 21:02 (UTC +04:00) 1 010
Лига конференций: "Нефтчи" обыграл "Динамо"

22:58

"Нефтчи" одержал победу над минским "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий этап.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, прошедшая в болгарской Стара-Загоре, завершилась со счетом 1:0 в пользу бакинского клуба.

Единственный гол был забит уже на 12-й минуте, когда отличился Брено Алмейда. До конца встречи команда Юрия Вернидуба сохранила минимальное преимущество, однако больше поразить ворота соперника не смогла.

Напомним, первый матч в Баку завершился победой минского "Динамо" со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч белорусский клуб выиграл противостояние со счетом 4:3 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а "Нефтчи" завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.

22:08

Стартовал второй тайм матча.

21:15

"Нефтчи" выходит вперед в матче с "Динамо".

На 12-й минуте счет открыл Брено Алмейда.

21:02

Стартовал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Нефтчи" и минским "Динамо".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходит на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора.

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