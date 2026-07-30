Лига конференций: "Нефтчи" обыграл "Динамо" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22:58
"Нефтчи" одержал победу над минским "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий этап.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, прошедшая в болгарской Стара-Загоре, завершилась со счетом 1:0 в пользу бакинского клуба.
Единственный гол был забит уже на 12-й минуте, когда отличился Брено Алмейда. До конца встречи команда Юрия Вернидуба сохранила минимальное преимущество, однако больше поразить ворота соперника не смогла.
Напомним, первый матч в Баку завершился победой минского "Динамо" со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч белорусский клуб выиграл противостояние со счетом 4:3 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а "Нефтчи" завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.
22:08
Стартовал второй тайм матча.
21:15
"Нефтчи" выходит вперед в матче с "Динамо".
На 12-й минуте счет открыл Брено Алмейда.
21:02
Стартовал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Нефтчи" и минским "Динамо".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходит на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора.
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