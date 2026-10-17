Роналду вложил 10 млн евро в новый бизнес

Португальский футболист Криштиану Роналду инвестировал 10 миллионов евро (19,1 миллиона манатов) в создание нового бренда минеральной воды. Звезде футбола будет принадлежать половина бизнеса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, еще 10 миллионов евро в проект вложила португальская компания Grupo Outeirinho. Таким образом, общий объем инвестиций составил 20 миллионов евро (38,2 миллиона манатов).

В настоящее время в населенном пункте Гоштей, входящем в муниципалитет Браганса на северо-востоке Португалии, ведется строительство завода по розливу минеральной воды.

Завершить строительство предприятия и вывести продукцию на португальский и международный рынки планируется к концу 2027 года.

Разработкой дизайна нового бренда занимается одна из итальянских компаний.

В Grupo Outeirinho сообщили, что поэтапная реализация проекта позволит создать десятки новых рабочих мест. По данным самой компании, ее доля на португальском рынке воды составляет 45%.

Отметим, что это не первая инвестиция Роналду в производство минеральной воды. В июне 2023 года футболист стал одним из партнеров бренда Ursu9, представленного в Мадриде.