"Нефтчи" упускает победу над "Карабахом" на последних секундах - ВИДЕО

"Карабах" и "Нефтчи" сыграли вничью в драматичном матче восьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу - 3:3.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Гости открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана. На 18-й минуте Алексей Кащук восстановил равновесие, однако на 34-й минуте Клисман оформил дубль и вновь вывел "Нефтчи" вперед.

На 52-й минуте Драголюб Савич увеличил преимущество гостей до двух мячей. "Карабах" сумел отыграться в концовке встречи: на 89-й минуте Реналдо Сефас сократил отставание, а на 90+5-й минуте Кади после углового установил окончательный счет - 3:3.

Отметим, что еще два мяча (по одному каждой команды) были отменены по ходу встречи после вмешательства VAR.

После этого матча "Карабах" набрал 17 очков и находится на третьем месте. В активе "Нефтчи" аналогичное количество баллов и вторая строчка.