Бекхэм может стать соперником Инфантино

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм рассматривается в качестве одного из потенциальных кандидатов на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Он может составить конкуренцию действующему руководителю организации Джанни Инфантино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представители европейских футбольных структур ведут поиск альтернативного кандидата на предстоящих президентских выборах ФИФА. Среди обсуждаемых имен фигурирует и Бекхэм.

Инфантино намерен переизбраться на новый срок в 2027 году. Однако на фоне усилившейся критики его руководства в европейских футбольных кругах обсуждается возможность выдвижения другого претендента.

В пользу кандидатуры Бекхэма говорят его всемирная известность, широкие международные связи и опыт работы в футбольном бизнесе.

После завершения игровой карьеры англичанин активно занимается развитием футбольных проектов. В частности, он является совладельцем американского "Интер Майами" и участвует в международных инициативах, связанных с футболом.

При этом сам Бекхэм пока не делал официальных заявлений о намерении баллотироваться на пост президента ФИФА. Его кандидатура рассматривается лишь как один из возможных вариантов.

Отметим, что следующие выборы президента ФИФА ожидаются в марте 2027 года.