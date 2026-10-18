Жесткий нокаут в главном бою UFC - ВИДЕО

В Эдмонтоне (Канада) состоялся турнир UFC Fight Night 291, главным событием которого стал поединок в полусреднем весе между американцем Хоакином Бакли и канадцем Майком Мэлоттом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, противостояние завершилось досрочной победой Мэлотта нокаутом во втором раунде.

Решающим стал эпизод во второй пятиминутке, когда Бакли, пытаясь сократить дистанцию, слегка пригнулся и пропустил мощный встречный удар правым коленом в челюсть. Американец мгновенно рухнул на канвас, после чего канадец нанес несколько добивающих ударов. Рефери вмешался и остановил поединок.

Сила удара оказалась настолько большой, что у Бакли изо рта вылетела капа.

Для 32-летнего американца это поражение стало третьим подряд. Теперь его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 21 победу и девять поражений.

В свою очередь, Мэлотт одержал пятую победу подряд и довел свой послужной список до 15 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Отметим, что накануне турнира Бакли привлек внимание необычным поведением: американец отказался отвечать на вопросы журналистов, а также пожимать руку президенту UFC Дане Уайту.