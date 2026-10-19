https://news.day.az/sport/1868046.html Билеты на матч "Сабах" - "Барселона" поступили в продажу Началась продажа билетов на домашний матч бакинского "Сабаха" против испанской "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на "Сабах", стоимость билетов варьируется от 15 до 1500 манатов. Приобрести их можно на сайте iTicket.az.
Билеты на матч "Сабах" - "Барселона" поступили в продажу
Началась продажа билетов на домашний матч бакинского "Сабаха" против испанской "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Сабах", стоимость билетов варьируется от 15 до 1500 манатов.
Приобрести их можно на сайте iTicket.az.
Отметим, что встреча "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало матча - в 21:45 по бакинскому времени.
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