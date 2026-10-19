Тяжелоатлетка Рахиля Гусейнзаде завоевала три медали на Евро - ФОТО

Азербайджанская тяжелоатлетка Рахиля Гусейнзаде завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет и юниоров, проходящем в албанском городе Дуррес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, представительница Азербайджана, выступающая в весовой категории до 86 кг, заняла второе место в рывке, подняв 94 кг. В толчке она завоевала бронзовую медаль, показав результат 115 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений (209 кг) спортсменка стала серебряным призером первенства Европы.

В церемонии награждения спортсменов также принял участие вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

Отметим, что все три азербайджанских спортсмена, отправившиеся на Евро под руководством главного тренера Сардара Гасанова и старшего тренера Асифа Мамедова, завершили соревнования с медалями. До этого на помост вышли Фуад Гасанов и Гасым Исмаилов, каждый из которых также завоевал по три медали.

Таким образом, азербайджанские атлеты завоевали в общей сложности девять медалей на континентальном первенстве.