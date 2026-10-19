"Сабах" - "Боруссия": как взять очки у Дортмунда? - АНАЛИТИКА

"Боруссия" приезжает в Баку в момент, когда ее репутация выглядит убедительнее последних результатов. Это дает "Сабаху" шанс, но потребует очень точной игры. Встреча третьего тура Лиги чемпионов состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Дортмунд после четырех побед на старте Бундеслиги сыграл 2:2 с "Вердером", уступил "Буде-Глимту" - 0:1 и разошелся нулевой ничьей с "Унионом". В этих матчах проявились разные проблемы: потеря преимущества, неудачный выход на игру и трудности против организованной обороны. Последняя особенно интересна "Сабаху".

Дортмунду можно оставить мяч

"Унион" показал: территориальное преимущество "Боруссии" вполне может обернуться долгим поиском свободного пространства. Дортмунд набрал всего 0,88 ожидаемого гола, а Нико Ковач после матча признал нехватку скорости и точности. Бакинцам выгодно поддерживать эту проблему: плотно закрывать центр, сокращать расстояния между полузащитой и защитой, заставлять гостей снова переводить мяч поперек поля.

Отсюда возможный план Дамбраускаса: компактная оборона в средней зоне и короткие включения прессинга после передачи назад или неудобного приема. Постоянная погоня за защитниками Дортмунда быстро израсходует силы. Гораздо полезнее выбирать моменты, когда сопернику трудно сразу сыграть вперед.

У "Сабаха" уже есть подходящая голевая атака

Первый мяч в ворота "Славии" - хороший образец. Лепиница выиграл мяч на своей половине, подключил Ду Кейроса, получил ответную передачу на фланге и прострелил под удар Пэррису. В этой комбинации были отбор, быстрое продвижение и своевременная поддержка. Именно такое взаимодействие способно превратить владение Дортмунда в его проблему.

Миккельсу и Пэррису стоит искать пространство за поднявшимися фланговыми игроками гостей. При этом ставка на одинокий рывок против центральных защитников ненадежна: Гаду в матче с "Унионом" разогнался до 35,02 км/ч. Перспективнее вынуждать оборону смещаться, а затем возвращать мяч под удар набегающему партнеру. "Буде-Глимт" забил Дортмунду как раз после передачи с фланга назад, за спины защитникам.

Где "Боруссия" способна наказать

Слишком глубокая оборона создаст другую опасность: Гирасси получит постоянную доставку мяча в штрафную. Даже против "Униона" он находил возможности после подач. А Шлоттербек недавно забил "Вердеру" головой с углового. Поэтому задача фланговых игроков "Сабаха" - помогать защитникам мешать подачам, а опорных - контролировать подборы перед штрафной.

Особенно опасна потеря сразу после собственного отбора. В Берлине "Боруссия" активно включала ответный прессинг, и бакинцам понадобится заранее подготовленный выход из-под давления. Урок Манчестера остается актуальным: первый гол "Юнайтед" начался с потери Пэрриса, а следующие два показали, насколько дорого обходятся свободные зоны внутри обороны. Оставлять защитников без прикрытия, увлекшись контратакой, Дортмунд тоже позволит недолго.

Еще один вопрос - готовность Сольве выдержать весь матч. После победы над "Славией" Дамбраускас объяснял его замену физическим состоянием после длительного отсутствия. Любая вынужденная перестройка центра защиты против Гирасси потребует особенно четкой страховки.

Свежесть и терпение как преимущество

У "Сабаха" есть важный ресурс: в Габале тренер полностью обновил стартовый состав по сравнению со "Славией" и выиграл 4:0. Пэррис, Рахмоналиев и Маккарти остались в запасе, Миккельс вышел по ходу встречи. Дортмунд тем временем проводит третий выезд за семь дней. Кроме того, травмированный Карецас в Баку не прилетел - атакующая ротация гостей стала уже.

Для ничьей "Сабаху" нужно сохранять плотность и регулярно угрожать в ответ, чтобы гости не могли безнаказанно атаковать большими силами. Для победы понадобится еще и качество в нескольких решающих эпизодах. Чем дольше Дортмунду придется искать первый гол, тем важнее станут свежие ноги бакинцев и точность первой передачи после отбора. Именно здесь у команды Дамбраускаса может появиться ее лучший шанс.