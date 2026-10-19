"Боруссия" провела тренировку в Баку перед матчем с "Сабахом" - ФОТО

Дортмундская "Боруссия" провела тренировку в Баку накануне матча против "Сабаха" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, занятие немецкой команды состоялось на Бакинском олимпийском стадионе.

Первые 15 минут тренировки были открыты для представителей СМИ. Футболисты клуба Бундеслиги выполнили разминку, после чего приступили к различным тренировочным упражнениям.

Напомним, что матч "Сабах" - "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 20:45 по бакинскому времени.