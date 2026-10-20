"Туран" дебютирует в женской Лиге чемпионов по волейболу

Женский волейбольный клуб "Туран" сегодня проведет свой первый матч в Лиге чемпионов Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Товуза во втором квалификационном раунде турнира встретится с хорватской "Младостью" из Загреба.

Исторический для товузского клуба матч состоится в Товузском олимпийском спортивном комплексе. Начало встречи - в 19:00.

Ответный поединок между командами пройдет 29 октября в Хорватии. По итогам двух встреч определится участник следующего квалификационного раунда Лиги чемпионов.