https://news.day.az/sport/1868265.html "Туран" дебютирует в женской Лиге чемпионов по волейболу Женский волейбольный клуб "Туран" сегодня проведет свой первый матч в Лиге чемпионов Европейской конфедерации волейбола (CEV). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Товуза во втором квалификационном раунде турнира встретится с хорватской "Младостью" из Загреба.
"Туран" дебютирует в женской Лиге чемпионов по волейболу
Женский волейбольный клуб "Туран" сегодня проведет свой первый матч в Лиге чемпионов Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Товуза во втором квалификационном раунде турнира встретится с хорватской "Младостью" из Загреба.
Исторический для товузского клуба матч состоится в Товузском олимпийском спортивном комплексе. Начало встречи - в 19:00.
Ответный поединок между командами пройдет 29 октября в Хорватии. По итогам двух встреч определится участник следующего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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