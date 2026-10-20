Назван главный претендент на "Золотой мяч" по версии The Athletic

Нападающий "Баварии" Харри Кейн считается основным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона по версии The Athletic.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вторым в рейтинге стал полузащитник мюнхенского клуба Майкл Олисе, третьим - вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Вручение награды пройдет 26 октября в Лондоне.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн ("Бавария").

2. Майкл Олисе ("Бавария").

3. Ламин Ямаль ("Барселона").

4. Килиан Мбаппе ("Реал").

5. Родри ("Барселона").

6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

7. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ").

8. Луис Диас ("Бавария").

9. Джуд Беллингем ("Реал").

10. Лионель Месси ("Интер Майами").