В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу

В Азербайджане проходят 10-е первенство страны по прыжкам на батуте и 22-е первенство по тамблингу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях принимают участие представители различных спортивных клубов страны, которые борются за победу в своих возрастных категориях.

В прыжках на батуте гимнасты выступают в индивидуальной и синхронной программах, а в тамблинге медали разыгрываются в индивидуальных соревнованиях.

Отметим, что оба первенства проходят во вспомогательном зале Национальной гимнастической арены.