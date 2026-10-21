https://news.day.az/sport/1868603.html В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу В Азербайджане проходят 10-е первенство страны по прыжкам на батуте и 22-е первенство по тамблингу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях принимают участие представители различных спортивных клубов страны, которые борются за победу в своих возрастных категориях.
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу
В Азербайджане проходят 10-е первенство страны по прыжкам на батуте и 22-е первенство по тамблингу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях принимают участие представители различных спортивных клубов страны, которые борются за победу в своих возрастных категориях.
В прыжках на батуте гимнасты выступают в индивидуальной и синхронной программах, а в тамблинге медали разыгрываются в индивидуальных соревнованиях.
Отметим, что оба первенства проходят во вспомогательном зале Национальной гимнастической арены.
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