Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука примет участие во втором этапе Кубка Азии, имеющем статус мирового рейтингового турнира. Соревнования пройдут с 24 по 29 октября в иракском городе Сулеймания.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана, страну на турнире представят пять спортсменов.

В состав национальной команды вошли Магомедали Алиев, Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли, Лала Абдуррахманова и Алия Алиева.

Азербайджанские лучники выступят в стрельбе из классического лука (recurve) на открытом воздухе с дистанции 70 метров. Спортсмены поборются за медали в индивидуальных, командных и смешанных командных соревнованиях.

Руководить сборной будут главный тренер Натиг Фазилов и тренер Роман Венгеров.

Отметим, что участие в мировом рейтинговом турнире позволит азербайджанским спортсменам получить дополнительный международный опыт, проверить свои силы в конкуренции с зарубежными соперниками и улучшить позиции в мировом рейтинге.