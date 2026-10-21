ФИА ввела новый запрет в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в технический регламент Формулы-1 на сезон 2027 года, запретив командам использовать разные спецификации колесных дисков в квалификации и гонке.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Race, решение принято с целью предотвратить новую технологическую гонку между участниками чемпионата.

В 2026 году команды получили право самостоятельно разрабатывать колесные диски вместо использования стандартизированных вариантов. Это позволило эффективнее контролировать температуру шин. В частности, "Феррари" представила обновленные диски на Гран-при Барселоны, улучшив охлаждение задних колес. Аналогичные разработки начали применять и другие команды, включая "Макларен".

В ФИА опасались, что дальнейшее развитие технологий приведет к появлению отдельных комплектов дисков для квалификации и гонки. Первые могли бы обеспечивать максимальную эффективность шин на одном быстром круге, вторые - улучшать охлаждение резины и продлевать срок ее службы.

Согласно новым правилам, команды обязаны использовать единую спецификацию передних и задних дисков с момента введения режима предварительного закрытого парка перед спринтом или основной гонкой.

Изменения уже одобрены Всемирным советом по автоспорту ФИА и вступят в силу с начала сезона-2027.